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首頁　>　社會

少女安置得知「妳妹妹被性侵」 社工洩密吃官司

新北地檢署認為，王男所為已觸犯刑法業務洩漏秘密罪嫌，考量他無前科，動機是關心A女，屬於良善，經偵查程序，當知警惕，且現已離職，無再犯之虞，建請法院予以緩刑。（資料照）

新北地檢署認為，王男所為已觸犯刑法業務洩漏秘密罪嫌，考量他無前科，動機是關心A女，屬於良善，經偵查程序，當知警惕，且現已離職，無再犯之虞，建請法院予以緩刑。（資料照）

2020-06-19 15:49:50

〔記者王定傳／新北報導〕安置中的少女A女從王姓社工口中得知：「妳妹妹被性侵」，少女因此情緒激動，家長獲知後控告社工洩密，新北地檢署認為，王男所為已觸犯刑法業務洩漏秘密罪嫌，考量他無前科，動機是關心A女，屬於良善，經偵查程序，當知警惕，且現已離職，無再犯之虞，建請法院予以緩刑。

檢方調查，A女自2017年3、4月起接受安置，但2018年初，A女的妹妹亦因性侵案接受社工輔導，該名社工與王男聯繫交換彼此案主與父親的家庭狀況互動等資訊，王男因此獲知A女妹妹因性侵案而被輔導。

2018年5月間，王男在安置處所的訪客室探視A女之際，脫口告知此事，導致A女情緒激動，欲電聯家中詢問此事，之後等父親前來探視之際，不斷追問妹妹是否遭性侵。

A女父親事後控告社工洩密，王男辯稱：「我是出於社工專業考量，主動關心，就問她妹妹狀況還好嗎？是想說怕她妹妹的現況會影響A女的學習狀況，A女妹妹的社工也沒有跟我說A女不知道這件事情」。

檢方調查後認定消息來源就是王男，並認為，A女妹妹遭性侵一事是否要告知A女？若要告知，是由何人或何時告知？在什麼場合情境下告知？應由家長決定，他人應無越俎代庖之理，然考量王男無前科，動機屬於良善，經本次偵查程序當知警惕，現已離職無再犯之虞，建請予以緩刑。

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