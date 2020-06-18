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1歲童反鎖車內熱爆 警果斷破窗6分救出

台中一名男童拿起掉在安全座椅上的鑰匙，不慎將自己反鎖在車內，員警破窗後，焦急的媽媽趕緊將滿身大汗的兒子抱出車外。（記者陳建志翻攝）

台中一名男童拿起掉在安全座椅上的鑰匙，不慎將自己反鎖在車內，員警破窗後，焦急的媽媽趕緊將滿身大汗的兒子抱出車外。（記者陳建志翻攝）

2020-06-18 13:03:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名趙姓母親，開車載1歲多兒子到超市購物，離去時，把兒子安置後座安全座椅，並將車鑰匙給兒子拿在手上，自己準備打開駕駛座車門之際，兒子誤觸鑰匙按鈕把自己反鎖車內，因日正當中車內宛如烤爐，媽媽焦急報案，霧峰分局大里分駐所員警趕到，立即拿出警棍破窗，將已滿頭大汗的男童救出，也讓心急如焚的母親鬆了一口氣。

霧峰分局大里分駐所警員蘇偉誠、林家鴻、沈志軒，日前中午1點10分左右接獲通報，指稱大里區大里路一家超市前停車場，有小孩被反鎖在車內，3人趕到發現一名趙姓女子焦急在車旁。

趙女表示，她帶兒子到超市買東西，準備離開時將兒子先安置在後座安全座椅上，並把鑰匙交給兒子，沒想到，就在她關好後車門、準備開駕駛座車門時，兒子竟不慎按下按鈕將自己反鎖在車內，而她因身上沒有備用鑰匙，加上天熱車內沒空調，擔心兒子安危趕緊打電話報案。

員警見天氣熱車內溫度高，若叫鎖匠來開鎖緩不濟急，徵得趙女同意後，拿起身上警棍擊破駕駛座車窗，趕緊打開車門，將後座已經全身冒汗的男童救出，母親趕緊將飽受驚嚇的兒子抱到一旁陰涼處休息，從接獲報案到救出男童，員警前後僅花了6分鐘，讓趙女相當感謝。

霧峰分局表示，近日天氣炎熱，汽車車窗緊閉未開空調下，車內溫度可攀升到4、50度，易使人產生中暑、脫水，時間一久甚至可能致命，呼籲駕駛人切勿將孩童獨留在車內，避免發生危險。

台中一名男童不慎將自己反鎖在車內，因天氣炎熱，霧峰分局大里分駐所員警獲報果斷破窗救出。（記者陳建志翻攝）

台中一名男童不慎將自己反鎖在車內，因天氣炎熱，霧峰分局大里分駐所員警獲報果斷破窗救出。（記者陳建志翻攝）

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