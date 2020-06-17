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網談慶云吸金案 網紅挨告不起訴

YouTube頻道「上班可以聽 LWW」的「馬克信箱」談論慶云公司挨告，台北地檢署認定罪嫌不足不起訴。（擷取自YouTube頻道「上班可以聽 LWW」）

YouTube頻道「上班可以聽 LWW」的「馬克信箱」談論慶云公司挨告，台北地檢署認定罪嫌不足不起訴。（擷取自YouTube頻道「上班可以聽 LWW」）

2020-06-17 20:22:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕訂閱人數近6萬人的YouTube頻道「上班可以聽 LWW」，主持人朗讀網友來信表示，被在慶云生前契約公司上班的朋友游說入會，「拉一人進公司就有獎金3600元」，主持人提醒民眾不要被騙，慶云不滿被指是老鼠會名譽受損，怒對頻道經營者馬克提告加重誹謗罪，台北地檢署調查認為慶云董座二審已被判刑，認定馬克罪嫌不足不起訴。

今年3月，主持人馬克、瑪麗在頻道「上班可以聽 LWW」的「為3600出賣朋友值得嗎？｜馬克信箱」節目中，朗讀一名網友的信件，該網友表示，最近跟八年沒見的朋友見面，對方用IG敲他約吃飯，見面後，對方卻問他「有無聽過生前契約？知道慶云事業股份有限公司嗎？」，游說拉一人進公司就有獎金3600元、兩人7200元，下線拉其他會員也有紅利，他上網發現滿多人分享慶云拉客事件，希望可以讓大家以後遇到這間公司能有多一點的警覺。

馬克質疑：「為了3600元出賣朋友你願意嗎？」瑪莉並說，慶云目前還在拉客，希望大家來得及聽這件事情。慶云公司得知後不滿提告。

檢方認為，二審台中高分院認定陳慶雲、鄒淑芬夫婦主導的「慶云生前契約公司」，以老鼠會手法搭配「輕鬆成億萬富翁」宣傳詞，將成本2000元的骨灰罈，以每個4萬6000元賣給10萬多名會員，吸金79億多元，依多層次傳銷管理法，判陳夫妻各3年、2年徒刑、併科罰金5000萬元，沒收79億餘元，雖被最高法院發回更審，但馬克依據法院判決合理相信網友所言為真，因此處分不起訴。

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