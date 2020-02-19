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首頁　>　社會

桃園市龜山工廠大火撲滅 環保局鐵腕祭出重罰

2020-02-19 00:29:01

〔中央社〕桃園市政府消防局今天表示，桃園市龜山區大湖路下午發生工廠大火，火舌及黑色濃煙不斷自廠房冒出直竄天際，大火在晚間11時許撲滅，所幸無人受傷受困，起火原因仍在調查中。

這場大火發生在下午2時許，消防局獲報後，總計派遣49輛消防車、2輛救護車及上百名消防人員搶救，隊員在抵達現場時，整個工廠已陷入火海，更延燒到鄰近工廠，不過大火在消防人員搶救下已經在晚間11時許撲滅，並進行殘火處理。

大火導致黑色濃煙不斷竄升天際，許多民眾遠在數公里外都可看到，現場更飄散濃厚的化學臭味，路面到處都是黑油。消防局表示，這處工廠為地上1層的鐵皮建築，現場燃燒塑膠及油類面積約3450平方公尺，所幸無人員受傷受困，詳細的財物損失及起火原因仍有待後續調查。

環保局表示，稽查人員到現場監控空氣品質發現，現場明顯有粒狀污染物及異味散布於空氣造成空氣污染，且未有防制措施，並判定排除有水蒸氣干擾的情形，已違反「空氣污染防制法」，依法告發將可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，稽查人員現場勘查，在上風處及下風處檢測總揮發性有機化合物讀值皆無明顯異常。環保局指出，火勢停止前，稽查人員仍會在現場持續監控空氣品質。

環保局表示，有關災後廢棄物清理部份，將依「廢棄物清理法」要求工廠提送廢棄物處置計畫書，後續將依核定後的處置計畫書內容執行災後廢棄物清理，避免造成二次污染；環保局也會持續督導清理作業，屆時若未完成清理，也將依廢清法規定按日連續處罰。（編輯：陳政一）

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