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都市計畫審查新制 政府挨告可先「自我省察」

司法院行懲廳召開會議討論行政訴訟法新制。（記者吳政峰攝）

司法院行懲廳召開會議討論行政訴訟法新制。（記者吳政峰攝）

2020-02-18 13:51:15

〔記者吳政峰／台北報導〕行政訴訟法修正案日前通過「都市計畫審查程序」專章，影響層面巨大，未來民眾若自認權益遭到侵害，毋庸等到都市計劃施行才能提告，而都市計畫核定機關也不用經過訴願程序，可先「自我省察」，重新檢視計畫內容。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長簡慧娟日前為此召開會議，找來相關領域的專家學者討論新制施行事宜。

簡慧娟表示，行政訴訟「都市計畫審查程序」新制將於2020年7月1日施行，未來提供人民專業、及時、有效的權利保障，預先解決紛爭，由行政法院法官直接審查都市計畫是否違法。新制開創規範審查訴訟，乃全新制度，對於法院、律師、都市計畫技師、行政機關來說，都是前所未有的挑戰，需要大家共同集思廣益，審慎以對。

「都市計畫審查程序」新制定有被告機關（都市計畫核定機關）於2個月內重新自我省查程序，毋須經過訴願程序，與會相關機關非常重視此議題，聚焦重新自我省查程序，包括「重新檢討」及「檢卷答辯」相關行政流程的標準化，希望有助於人民及律師閱覽卷宗，保障人民的閱卷權及提出攻防方法的權益，同時減輕行政機關負擔及便利後續訴訟進行。

各代表對於重新自我省查程序建立標準化的檢核表均表贊同，內政部亦表示後續將邀集地方政府開會凝聚共識。簡慧娟強調，行政訴訟「都市計畫審查程序」新制，亦有督促主管機關擬定、核定與發布都市計畫時，遵守法律規範，貫徹依法行政的重大意義。

司法院指出，而在新制施行前，將推動各項籌備工作，包括研擬修正相關子法規、編印新制問答集等宣導資料、舉辦分區宣導說明會、邀請學者專家於法官學院開授相關課程、持續充實更新新制網頁內容等。

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