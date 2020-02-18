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首頁　>　社會

肉包鐵遇上鐵包肉 計程車受損騎士頭部重創

台北市中山區令日凌晨發生計程車和機車對撞情事。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中山區令日凌晨發生計程車和機車對撞情事。（記者劉慶侯翻攝）

2020-02-18 10:23:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕計程車陳姓司機，今日凌晨零時左右，駕車沿台北市民權東路，東往西方向，準備左轉林森北路時，結果對向遭騎乘重機的徐姓騎士，因剎車和反應不及，攔腰撞上計程車右側，陳男計程車車身受損，徐男則是頭部受創骨折，送醫急救。

警方初步調查，49歲的陳姓司機並無酒駕，但當時駕駛計程車行駛在民權東路的公車專用道上。至於受重傷的22歲徐男，則是沿民權東路西往東方向快速行進。肇事責任歸屬現由北市警中山交通分隊鑑識釐清中。

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