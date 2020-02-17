貼文涉誹謗被陳菊求償百萬 女韓粉出庭應戰︰有人刻意針對我

楊姓女韓粉（左）躲在親友身後拒訪，親友則拿國旗頻喊「愛國家」。（記者溫于德攝）

2020-02-17 14:02:14

〔記者溫于德／台北報導〕楊姓女韓粉在臉書轉貼文章遭總統府秘書長陳菊自訴妨害名譽，被依散布文字誹謗罪判拘50日得易科罰金5萬元，已上訴二審。民事部分，楊女遭求償100萬元並公開道歉，台北地院上午二度開庭，楊女自認有人刻意針對她，害她挨告。

全案源於楊姓韓粉去年8月赴法國巴黎旅遊時，在臉書上分享陳菊貪污500億元、並提供5億元作為蔡英文競選之用等相關文章；楊女被告曾上臉書討饒，但未被接受。

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全案今傳楊姓韓粉女兒作證指出，母親給她看貼文時她們母女在巴黎遊玩，她認為內容未經證實，故要母親趕快刪除貼文，母親因為相信她的話便刪除，但她沒問過母親是否有查證，母親則是臉書「韓國瑜粉絲後援會」一員。

陳菊律師游琦俊認為，證人是楊姓被告的女兒，證言有維護母親情形且不實，況且本件爭點在於貼文前是否盡到查證義務，楊女只需上網搜尋便可知道，故楊女顯然沒有盡到查證義務。

楊姓韓粉時辯稱，她當下只看部份文章便覺得好笑又有可能發生，加上她是高雄在地人所以轉發，且民進黨在高雄執政20、30年，不管高雄氣爆或太陽花學運，都沒人敢議論，因為民進黨勢力太大，大家只敢私下討論。

楊女接著說，女兒後來跟她說文章內容未經證實，不可刊登，她便立刻刪除，且她本來就會轉載勵志、政治等好玩或有意義的文章；此外，轉載的文章出現在個人臉書14分鐘就被她刪掉，沒人按讚、留言、轉發，後來卻出現截圖，顯然有人刻意針對她。

法官庭末諭知全案下月16上午9時30分宣判。

媒體庭後詢問「是否因為原文有道理便轉發？」楊女躲在親友身後拒訪，親友則拿出1張印有國旗的貼紙頻喊「愛國家」，最終在法警協助離開法院。

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