女韓粉發文誹謗 陳菊決定提告！

2019-08-07 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女韓粉深夜發文誹謗總統府秘書長陳菊，陳菊苦思後，決定對這些中傷謠言的製造與散播者提告，不只是捍衛個人的清譽，更是有責任捍衛台灣得來不易的自由民主。

陳菊認為，1979年底，美麗島事件爆發之際，當時的威權政府為了合理化鎮壓與逮捕，透過他們控制的媒體鋪天蓋地醜化美麗島的參與者，把自己形容成十惡不赦的流氓惡棍，幸好善良的台灣人民並沒有被這些謊言欺騙，反而大力聲援美麗島、促成了台灣的民主化。

40年後的今天，台灣已經是民主自由的國度，但很不幸的，這種以污衊中傷和不實指控進行的政治鬥爭，卻還沒有消失，甚至隨著通訊傳播科技的進步，濫用言論自由的名義，變得更加猖狂。

近來，有許多關於陳菊的荒誕謠言四處流竄，包含在陳菊以前的官邸發現100萬元現金、國安局吳宗憲少校是陳菊的舊部屬、陳菊在高雄市長任內貪污500億等等。陳菊表示，這些謠言不只經不起事實的檢驗，更悖離常識的範圍，卻還是在網路一再轉傳，甚至被少數媒體名嘴引用炒作。

陳菊說，自己一生投入台灣社會改革迄今40多年，個人作為自有公斷，從政的成績也不畏檢視，但這些謠言不只傷害她，更傷害台灣社會的互信、挑起無謂的對立，模糊了是非公道的界線。

所以，她決定對這些中傷謠言的製造與散播者提告，不只是捍衛個人的清譽，更是有責任捍衛台灣得來不易的自由民主，遏止為了選舉製造的謊言撕裂台灣社會，維護民主體制的正常運作，讓公共事務的討論回歸理性溝通、找回社會的是非公道，團結攜手面對共同的未來。

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