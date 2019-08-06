造謠？「去死」女韓粉指控陳菊貪污 韓有生命危險

2019-08-06 23:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕上月6日於罷韓的「廣德家」內，怒罵女高中生等人「去死」的楊姓女韓粉，今天又有驚人之語，她於臉書發文說，據調查局官員傳出的消息，民進黨全力打韓國瑜的主因，是民進黨新潮流派系與陳菊，在高雄貪污至少500億元，還拿5億元給蔡英文選總統，只有韓國瑜當選總統，才能把這些人送到大牢關，韓國瑜自知有死於非命的風險，至今絕口不提陳菊貪污之事，是正在等候時機。

楊姓女韓粉因嗆聲咒罵「去死」而爆紅，她還曾跑到前澎湖縣長高植澎的臉書留言辱罵「混蛋」，被高植澎一狀告到地檢署，楊女力挺韓國瑜，幾乎每天都發文支持韓國瑜，還把自己的文章轉貼到支持韓國瑜的臉書社團，獲得韓粉的共鳴。

楊姓女韓粉今天又有驚人之言，她發文指稱，依調查局官員的消息，民進黨傾全黨之力打韓國瑜之因，是新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少500億，並提供5億元給蔡英文競選，每年提供5000萬元，在每個大學培養組織學生，「你以為太陽花凱道反中反紅那些學生是怎麼來的？」，另外，每年花2億元，在新聞界與名嘴中培養自己人，給每位立委參選人800萬元競選經費，議員則是每人300萬。

楊女說，陳菊與新潮流沒有想到韓國瑜會當選高雄市長，擔心內幕攤在陽光下，趕緊花錢發起罷免雙殺韓國瑜，黑韓毀韓都是想掩蓋高雄500億的貪污案，甚至拿兩個花生米（子彈）威脅謝龍介，這其實是警告韓國瑜，如果韓國瑜不裝迷糊，隨時有生命危險，唯有韓國瑜選上總統，才能啟動調查權司法權，將這群人全部送進大牢。

楊女指出，韓國瑜有死於非命的極大風險，因此當選至今，絕口不提貪贓之事，這是等待時機，她還強調，「有天眼的人」，看出韓國瑜是某位死不投降、舉槍自裁的將軍（指抗日川軍將領饒國華），再前世是得道高僧，「韓非常人，我等凡夫，自是弗如！」。

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