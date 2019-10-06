轉載造謠貼文被陳菊提告 韓粉張琍敏稱「言論自由」被噓爆

2019-10-06 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜屢次怪罪前朝，多名韓粉也紛紛在臉書社團內轉貼、敘述不實內容，涉嫌對總統府秘書長陳菊誹謗被告上法院，資深藝人、韓粉張琍敏近期收到法院傳票卻以「言論自由」當理由，事件曝光被網友噓爆。

68歲的藝人張琍敏先前於臉書指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等語，陳菊辦公室在4月正式委任律師提告，台北地院5月6日下午開庭，張琍敏委由律師向法官表達目前身在美國，預計10月才會返國，向法官請假；法官當庭直言，人在外國並非正當的不到庭理由，請律師轉達，在她回國之前仍可書狀表達意見。

藝人張琍敏在臉書貼出照片，當中能見台北地方法院將開庭傳票寄給她的辯護律師，時間訂在本月7日審理案情，韓粉辯稱，「我長這麼大，明天第一次要出庭！為一篇轉載的貼文而被陳菊告毀謗！民進黨在執政前所強調的言論自由而如今確是如此！大家祝我好運吧！」

事件被轉貼到臉書社團「打馬悍將粉絲團」，不少網友留言指出，「言論自由不是給你這樣用的」、「就是為了要避免言論自由被濫用，才需要有妨害名譽這條法啊」、「就是過太爽，才拿著自由當令箭」、「她，語文能力有待加強」、「歌可以隨意唱，謠言不可隨便傳」。

張琍敏於台北市出生，籍貫中國湖北省漢口市，在台灣擔任過節目主持人、女歌手、女演員，有「小迷糊」、「嬌嬌」等外號，曾演出《家有嬌妻》等電視劇，其父為國民黨抗日戰爭時期的陸軍將領張振國，張父在1949年帶著全家隨國民政府遷徙台灣。

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