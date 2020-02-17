海軍官校下士搬70雙皮鞋出營賤賣 輕判緩刑

海軍官校黃姓下士搬70雙皮鞋出營賤賣，獲判緩刑。（資料照）

2020-02-17 13:23:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕海軍官校總務處服役黃姓下士2018年11月間，先上網貼文找買主，再夥同不具軍人身分的胞弟，開車進營區開庫房從容搬走70雙軍用皮鞋出營，以每雙百元的價格全數銷售一空，學校官校保防官發現該求售皮鞋的網路訊息而被查獲，黃員遭撤職停役，黃姓兄弟並被依陸海空刑法竊取軍用物品罪判刑5月，緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，黃員因需款孔急，探知海軍官校之綜合庫房廢品庫內存有供士官兵替換使用之皮鞋，2018年11月20日，在臉書「高雄買賣二手市集」之頁面張貼皮鞋之照片，以100元至150元之價格低價出售。

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尋得買主後，11月25日黃員以洽公為由，騎乘機車帶同其不具軍人身分之胞弟，駕駛自用小客車進入該校營區庫房內，竊取70雙皮鞋（原採購價格63420元），胞弟從容駛離營區，並連繫賣主取貨，獲利7000元。

事後，海軍官校保防官發覺前揭臉書網頁訊息，進行調查，始得知上情，黃姓下士坦承犯行，2018年12月20日遭撤職停役。

橋頭地院審酌黃員係利用地利之便竊取海軍官校無人看管、亦與其職務無關聯性之庫房，且該批皮鞋因有瑕疵，屬一般日常軍用補給之備品，敗壞軍紀之程度及對軍事戰力之影響均難認重大，其犯罪情節輕微，黃員並已清償63420元貨款，軍方亦具狀請求法院輕判，而依陸海空刑法竊取軍用物品罪判刑5月，緩刑2年。

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