偵查隊長破大案卻被調職惹議 高市警局：加強歷練

高雄瑞豐夜市街頭暴力和左營槍擊破案，市長韓國瑜慰勉破案。（記者黃良傑翻攝）

2020-02-17 13:33:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市春節期間左營區連續發生擄人及槍擊案，治安一度亮紅燈，經警方努力終於破案，市長韓國瑜今特地到左營分局慰勉破案官警辛勞，不過，案發後破案的偵查隊長蔡信助已調任林園分局，媒體詢問韓市長隊長異動是否打擊警察士氣？韓未回答，警局表示偵查隊長正常輪調，加強歷練警官，使增加辦案能力與不同區域的治安特性。

全國知名的瑞豐夜市於春節期傳街頭暴力，被害人慘被打成重傷，左營區一晚發生擄人及槍擊案等重大刑案，瑞豐夜市街頭暴力，也是其中之一，19名青少年在左營分局轄區打群架，一開始左營警方以為只是單純互看不順，刑大大隊長侯東輝見監視畫面，見兇嫌出手狠勁似乎尋仇，提醒偵查隊仔細過濾查證，不可任意排除任何可能，果然查出雙方人馬相識施暴，順利迅速破案。

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據了解，日前因有偵查隊長待外放縣市（小聯盟）分局長，以申請調回刑大外，部分偵查隊長歷任過久，也在這波異動名單，包括任期超過2年8月的左營偵查隊長蔡信助，待破案瑞豐夜市暴力案後，輪調林園偵查隊長歷練，韓市長原要頒獎勉勵破案，只是剛好遇到過年和忙因應疫情，頒獎一事才往後延，對於街頭暴力事件，警察局長已多次召集各單位防堵、因應。

高雄瑞豐夜市春期間發生聚眾街頭街頭鬥毆事件，及左營槍擊案。（記者黃良傑翻攝）

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