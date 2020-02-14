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台版「熔爐」 狼組長對身障生伸狼爪判4年10月

花蓮縣某間啟能發展中心爆發收容的多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，花蓮地方法院審理後認定其中一件成立，依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男有期徒刑4年10月。（記者王峻祺攝）

花蓮縣某間啟能發展中心爆發收容的多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，花蓮地方法院審理後認定其中一件成立，依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男有期徒刑4年10月。（記者王峻祺攝）

2020-02-14 23:15:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣某間啟能發展中心爆發收容的多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，院內吳姓女主任還涉幫忙掩護，動手打傷勇敢揭發的護理師，情節如同韓片《熔爐》翻版，花蓮地方法院審理後認定其中一件成立，依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男有期徒刑4年10月。

檢警調查，張姓幹部從2015年2月開始，製造與女院生獨處的機會，以身體壓制及要脅不帶出遊的方式，撫摸智能障礙的院生的下體及胸部性侵，或拉住女院生手欲撫摸自己的下體，事後給予50到100元封口費，要求不得說出，受害人年齡介於20至30歲間，2018年底花蓮地檢署認為張嫌涉犯10次加重強制性交罪提起公訴。

花蓮地院合議庭法官經一年多審理，認定張男在2017年11、12月間某日，利用帶院生到頂樓澆花機會，在還有一名院生在附近澆花時，竟要求受害女院生以手摸他的生殖器，雖遭拒絕，仍強拉對方的手，還拉下褲子拉鍊，意圖不軌 ，後來因有教保員到場，才未得逞。

60歲張男對被控犯行一律否認，表示他在安置中心22年，這些院生都是他帶大的，並指此案的「吹哨者」吳姓護理師是因遭免職，心生不滿，以誘導、強迫院生錄音方式，以虛偽案件告發，並說他因阻止該名院生與男友交往，才遭挾怨報復。

但合議庭法官認為，受害人與教保員指證大致相符，認定張男犯下強制性交未遂罪；另張男被控在2015年4月至2018年2月間，10多次對女院生撫摸下體甚至指侵，有4人受害，法官認為證據不足，無法合理懷疑被告犯案，本於罪疑唯輕、無罪推定原則，判處無罪，全案可上訴。

此案還爆出啟能發展中心吳姓主任，為阻止「吹哨者」吳姓護理師想要帶遭性侵的院生前往警局作筆錄時，吳女還動手以右手肘頂撞護理師，導致護理師跌倒受傷，吳女去年6月遭花蓮地方法院依傷害罪判處２個月徒刑；而吳姓主任也為協助掩護性侵案件，涉嫌將院生資料洩漏，不過此案花蓮地方法院認為證據不足獲判無罪。

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