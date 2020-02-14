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楊蕙如律師稱檢方任憑輿論傷害楊 檢察官反擊

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院2月14日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。 （記者劉信德攝）

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院2月14日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。 （記者劉信德攝）

2020-02-14 15:13:45

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理「卡神」楊蕙如涉嫌指示蔡福明等下線發文帶風向案件，今首度開調查庭。楊仍否認犯罪，律師楊偉仁則對起訴書、送達等流程，表達遺憾，原因在於，檢方從起訴到移審長達45天，任憑輿論發展，讓流言對傷害楊的身心，且檢方任意選擇送審時間，也傷害國家法制。

律師陳偉仁說，起訴書落款日2019年11月15日，起訴時間是在2019年12月2日，書記官製作書類是2020年1月10日，卷證移審則在20201月15日，這45天任憑輿論發展，造成楊的身心受到傷害，另檢方任意選擇送審時間，已傷害國家法制。

但公訴檢察官陳照世回嗆，因檢舉楊蕙如人數眾多，相關流程並無不法，過程經得起檢驗，歡迎與本署作切磋指教；陳也以《春秋》名言「傷人以言，甚於劍戟」指出，楊、蔡福明等人的行為，早已超出言論自由範圍，並嚴重損害國家公權力。

另位公訴檢察官范孟珊批楊蕙如打著言論自由旗幟，上網侮辱大阪處，等同侮辱台灣。至於蔡福明部分，范孟珊說，蔡被偵訊過程中，全程由律師陪同，故手機內訊息是在蔡同意下當成證據，具證據力。

不過蔡福明律師認為，偵查檢察官並未告知可蔡拒絕接受，故蔡是在高壓偵訊下，只能同意交出手機。

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