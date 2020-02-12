北市大安區七旬老婦墜樓 送醫急救中

北市大安區發生婦人墜樓，警方封鎖現場勘察中。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-12 15:21:05

〔記者邱俊福／台北報導〕北市大安區發生一起婦人墜樓事件，一名72歲戴姓婦人今天中午自大樓4樓住家突然墜樓，直接摔落到人行道，四肢嚴重挫傷，傷重倒地不起，而巨大的聲響嚇壞過往民眾，警、消單位獲報立即封鎖現場，將傷重的戴婦緊急送往國泰醫院搶救中。

據悉，戴婦近年來精神狀況不佳，家人表示她今天上午都待在臥室內，卻突然發生墜樓。目前傷者老公等家屬都在醫院陪伴，轄區北市警大安分局羅斯福路派出所封鎖現場後，將進一步勘查，了解整個墜樓原因。

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