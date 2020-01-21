「三太子」爬窗摔死醫院內 妻兒索賠434萬元敗訴

「三太子」爬窗摔死醫院內，妻兒索賠434萬元，法院判敗訴。（資料照）

2020-01-21 19:27:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罹患精神疾症、幻想自己是「三太子」的江姓男子，2015年在醫院內攀爬窗戶墜樓死亡，她的妻子與兒子認定醫院有疏忽，控告醫院、主治醫師與2名護理師，索賠精神慰撫金等434萬餘元，法院卻認為，監視器畫面顯示，江男是計畫逃脫時墜樓死亡，與醫療沒有因果關係，另外，江男自稱是「三太子」，在自願住院申請書填寫「皇太子」，顯示江男已精神錯亂，無行為能力，與醫院簽訂醫療的人，應為江男的母親，據此判決江妻與兒子敗訴。

判決書指出，江男在2015年10月12日，有住處房內燒冥紙、攻擊他人、全身赤裸站在窗戶旁等異常行為，當天晚間7時辦妥住院手續，卻在8時許於醫院3樓窗戶墜樓，江妻與兒子認為，醫院沒將窗戶上鎖，護理人員只有2位，醫院卻沒有善盡義務，江男死亡導致兒子受到134萬餘元的扶養費損失，醫院、主治醫師與2名護理師應連帶賠償這筆損失，另加江妻與兒子各150萬元的精神慰撫金，合計434萬餘元。

請繼續往下閱讀...

江妻還提出備位主張，如果法院認為上述主張沒有理由，江男住院時，醫院與江妻成立醫療契約，江男死亡後，醫院要負擔不履行醫療契約的責任，賠償江妻150萬元。

挨告的醫院與醫療人員答辯說，江男墜樓與醫療沒有因果關係，他到院時無暴力與自殘傾向，醫院不使用約束衣，符合醫療常規，並無醫療疏失。

台中地院勘查錄影畫面，江男趁護理師準備藥物時，先查看陽台，再把棉被綁在陽台窗戶旁鐵桿，穿上長袖外套後爬窗，顯示他是計畫性逃脫，墜樓死亡與醫療沒有因果關係，醫院不用負擔賠償責任，另外，江男在自願住院申請書的申請人填「皇太子」，顯示他已精神錯亂而無行為能力，申請書記載的「家屬或保護人」是江男之母，因此，醫療契約應是江母與醫院簽訂，據此判決江妻與兒子敗訴，江妻與兒子上訴二審，台中高分院見解與一審相同，再度判決敗訴，可上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法