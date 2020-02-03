工人爸爸小年夜不慎墜樓亡 她含淚PO文求真相

桃園市楊梅區中山南路的鐡皮工廠小年夜發生工人墜樓意外，死者女兒含淚PO文求真相。（記者李容萍翻攝）

2020-02-03 11:31:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區一位靠打零工維生的李姓工人，於農曆春節小年夜的下午3點許，不慎從中山南路的工廠頂樓跌落，被人發現時全身多處擦傷，當場失去意識，送醫不治。居住在外縣市的死者女兒接獲惡耗悲痛不已，她把訊息PO上網，希望目擊案發經過的民眾能出面提供線索，或是經過現場的民眾能夠提供案發當時的行車紀錄器畫面幫忙找出真相。

桃園市楊梅區中山南路的鐡皮工廠小年夜發生工人墜樓意外，死者女兒含淚PO文求真相。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區這處位於中山南路的鐵皮工廠，小年夜當天下午，李姓工人（58歲）不慎從屋頂墜落，全身擦挫傷，當場失去意識，消防局兩名救護人員獲報趕到現場通力合作，一人負責量血壓，另一人緊盯螢幕上的數字，密切注意患者的生命跡象，但李姓工人送醫後回天乏術。

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桃園市楊梅區中山南路的鐡皮工廠小年夜發生工人墜樓意外，死者女兒含淚PO文求真相。（記者李容萍翻攝）

李姓工人的女兒表示，據了解，當時只有死者雇主在場，沒有其他目擊者，也沒有監視器。而當時唯一在現場的雇主，竟然還告訴警方說沒有雇用這名員工，把責任撇得一乾二淨，令她難以接受；昨天她將這起事件PO網，希望徵求當天經過工廠附近車輛的行車紀錄器，還原案發經過。

桃園市楊梅區中山南路的鐡皮工廠小年夜發生工人墜樓意外，死者女兒含淚PO文求真相。（記者李容萍翻攝）

對此，楊梅派出所表示，楊梅所於1月23日下午接獲報案，稱楊梅區中山南路某工廠有民眾意外墜樓，警方到場後民眾已送往醫院急救，急救後宣告不治，目前現場排除外力他殺狀況，全案已報請檢察官偵辦中。

由於案發現場完全找不到任何外力介入的痕跡，加上沒有監視器。究竟這名男子是怎麼摔下樓的，誰又該負起相關責任，一切有待警方抽絲剝繭、查驗清楚。

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