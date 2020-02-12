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武漢肺炎》移民署同仁嚴守前線 徐國勇今前往慰問

內政部長徐國勇（左二）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左二）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

2020-02-12 12:48:58

〔記者王冠仁／台北報導〕武漢肺炎疫情自農曆春節期間爆發以來，全球各地多國都出現病例，位處「國境前線」的移民署更是責無旁貸，許多移民署人員從過年期間到現在幾乎都沒休息。內政部長徐國勇今天上午特地前往移民署與台北市服務站慰勤、頒發加菜金，感謝同仁的辛勞。

徐國勇說，防疫是目前政府的重點工作，總統在上個月的國安會議就指示「防疫視同作戰」，並要落實入出境的人流管理。所以移民署在整體的防疫團隊中，扮演了相當重要的角色，因為有他們的努力及付出，才能為台灣的國境人流管理做好把關的工作。

徐強調，除了感謝擔任機場港口防疫工作第一線的移民署「國境事務大隊」為我們守護國門外，像是幕後英雄「入出國事務組」擔任移民署在防疫工作的幕僚業務單位，從過年期間到現在，防疫中心會議與記者會，入出國事務組幾乎無役不與，扮演了人流管理的火車頭。

另外「移民資訊組」則常須配合各部會防疫需求，提供即時、大量的入出境資料與數據，協助完成檢疫工作。此外，包括台北市服務站等全臺共25個服務站，除了受理民眾申辦案件外，也要傾聽民眾心聲、解決各項難題。

徐指出，為了支持同仁，除全力協助爭取加班費，保障基本權益外，更要求同仁的口罩或洗手液等防疫用品，也應充足供應，為同仁的健康把關。他也呼籲，這段期間，公務人員持續備戰，隨時因應防疫工作，國人也請多多體諒，為辛苦付出的公務人員加油。

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內政部長徐國勇（右三）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（右三）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左一）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左一）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左一）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左一）今天到移民署慰問。（記者王冠仁翻攝）

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