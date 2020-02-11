武漢肺炎》返台舞廳趴趴走台商隔離中 雄檢視訊接觸史

返台上舞廳台商隔離中，被雄檢視訊接觸史。圖 中山大學職員為隔離生送餐，非本文隔離台商。（記者黃旭磊攝）

2020-02-11 10:23:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕上月21日自中國武漢男性台商被篩出新冠確診病例前，被檢舉搭捷運、上舞廳，到處趴趴走，據了解，他花1000多元門票，舞廳業者慘失上千萬收入和防疫，高雄地檢署昨視訊還在隔離治療的他，釐清是否涉及傳染病防治法，檢方表示，訊後並未做任何強制處分。

這名趴趴走的確診病例武漢台商，1月21日返台入境前有發燒及上呼吸道症狀，回台第4天確診新冠肺炎，但期間竟未戴口罩進金芭黎舞廳，找舞廳小姐狂聊，事後舞廳小姐感覺身體有異，想到聊天時台商曾說剛從疫區武漢回台，她驚嚇之餘向衞生局檢舉，中央疫情指揮中心只好公布其行蹤，要求接觸者居家隔離14天，以防社區感染。

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目前這名50多歲台商仍在治療中，檢方昨透過手機視訊訊問他，同時架設攝影機全程錄下，偵訊時間長達40多分鐘，據了解，這名台商在上月20日發燒37.3度，武漢就醫開立感冒藥後，隔天搭機返台，當天晚上7時許入境小港機場。

他表示自己有戴口罩搭乘捷運，由機場站搭至巨蛋站，22日上午曾到早餐店，下午又到金芭黎舞廳消費，直到23日晚上再就醫時，被通報為疑似病例。

檢方欲了解台商入境後在高雄的行蹤軌跡，所有接觸史和現況，釐清確診前他對病情的了解程度，詢問過程中，台商堅稱不清楚自身病況，否認有惡意散播病毒意圖，但據了解近百人因曾接觸他，必須居家隔離14天，也帶來疫情可能破口的極大壓力。

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