蓬萊所長因公病逝今公祭 警局官警列隊送行

翁群能率領各警分局長、科室主管及頭份警分局同仁列隊，舉手敬禮致敬，送行場面令人動容。（圖由警察局提供）

2020-02-10 15:02:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局頭份分局蓬萊派出所長戴政造於日前因公病逝，今天舉行公祭。縣議長鍾東錦、苗栗縣警察局局長翁群能、頭份警分局長邱紹雄等出席，對戴政造表達深摯的悼念；出殯移靈時，翁群能率領各警分局長、科室主管及頭份警分局同仁列隊，舉手敬禮致敬，送行場面令人動容。

翁群能表示，戴政造於2001年9月返回原鄉服務迄今18餘年，對族人照顧不遺餘力，平日工作認真，與同儕相處融洽，與地方民眾互動良好，是工作認真負責的警察，對社會治安貢獻良多，驟然逝去令警局所有警察同仁及其親友都備感哀痛與不捨。

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翁群能說，警察局將從優撫恤，另呼籲同仁應隨時注意身心狀況，加強自主健康管理，尤其40至50歲是心血管疾病好發族群，更應重視身體保健與檢查。這次不幸的意外，頭份警分局也將持續關懷與慰問家屬，陪伴家屬走出傷痛，也期盼社會給予默默付出的警察同仁們更多的支持，讓員警有更大的力量能維護社會治安。

戴政造於1月15日晚間7點50分勤務中因腦溢血倒臥備勤室，經同仁發現送醫急救，不幸於2月3日下午2點15分因敗血症而病故，享年48歲，警政署長陳家欽獲悉，也前往弔唁、慰問遺眷。

苗栗縣警察局頭份分局蓬萊派出所長戴政造於日前因公病逝，今天舉行公祭，苗栗縣警察局翁局長、頭份警分局長邱紹雄等對戴政造表達深摯的悼念。（圖由警察局提供）

苗栗縣警察局頭份警分局蓬萊派出所長戴政造（右）3日下午2點15分因敗血症而病故，享年48歲。（記者彭健禮翻攝）

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