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首頁　>　社會

董座開房間偷吃女職員200次 董娘怒告小三獲賠

情境圖。

情境圖。

2020-02-10 12:01:41

〔記者楊國文／台北報導〕資訊公司辛姓董座偷吃已婚林姓女會計，兩人後來交惡，林女檢舉公司有弊端，還向董娘承認自己是小三，辛男隨後輕生，董娘則狀告林女通姦罪並求償。庭訊時林女大方承認與董座相姦約200次，法官考量林女認罪，依相姦罪將她判刑4月定讞，民事部分判林女賠償董娘60萬元確定。

30多歲林女2013至2017年間擔任辛男公司會計，兩人近水樓台交往，但後來和辛男多次爭吵決裂，氣得檢舉公司有弊端，還向董娘承認自己是小三。董娘控告林女破壞其婚姻，並訴請離婚獲准；林女丈夫也控告辛男。

雖然公司並無不法，但辛男後來仍輕生死亡，自殺原因待查，檢方將他處分不起訴。林女則被檢方依相姦罪起訴，台北地院考量她認罪，判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。

民事部分，董娘指控林女和丈夫的姦情讓她身心受創，求償200萬元；林女辯稱，她和辛男的婚外情，與辛男夫妻離婚無關，未侵害董娘配偶權。

高等法院認定，辛男因其婚外情行為，曾對前妻和家人表達歉意和懊悔，可見婚外情對董娘精神造成極大痛苦，判准賠償60萬元確定。

辛男公司的數位科技成就，在業界具知名度。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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