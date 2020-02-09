武漢肺炎》200個口罩！清水消防隊收到神秘禮物

男子為清水消防分隊送去200個口罩的神秘禮物，並留下「一份愛心，獻給英勇的消防英雄」字樣。（清水消防分隊提供）

2020-02-09 23:04:17

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎蔓延，到處買不到口罩，清水消防分隊則收到熱心民眾的神秘禮物，200個口罩，讓消防人員窩心，忍不全住在臉書粉絲網頁PO文表示，「消防局給我們第一線人員的防護用品不會缺，但這冷冷的天、消防員的心還是很暖，誠摯感謝您」。

1名戴口罩、穿黃色連帽外套的男子，昨天下午拿著1個紅色塑膠袋至清水消防分隊，對值班人員說「給你們分隊長」！隨即離開。

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清水消防分隊長李震雁打開一看，裡面裝有200個口罩，並附有一張紙寫著「一份愛心，獻給英勇的消防英雄」，因很多人買不到口罩，民眾熱心之舉，讓消防員備感窩心。

清水消防分隊因此將該事PO上臉書粉絲網頁指出，「剛剛一名不願具名的善心先生，把東西送來清水分隊後，就匆忙離開了。雖然消防局給我們第一線人員的防護用品不會缺，但這冷冷的天、消防員的心還是很暖，誠摯感謝您。」

網友熱烈回應指出「善良好心人的台灣人，還是有的，希望全世界能戰勝武漢肺炎」、「感心！真正體會到第一線救護人員、醫病防疫、有需要口罩的善心人」等。

李震雁說，他收到男子留下的東西，打開一看，裡面有好幾包口罩，總計約200個，他立馬跑出去追人，但男子已經離開，應該是為善不欲人知。

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