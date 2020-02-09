柯宇綸比中指挑釁 統促黨員打人「回敬」挨罰3000元

柯宇綸（右）遭統促黨成員毆打。（資料照，翻攝自臉書）

2020-02-09 13:13:19

〔記者黃捷／台北報導〕藝人柯宇綸上月5日對中華統一促進黨的選舉宣傳車比中指，竟當街遭統促黨員團團圍住，蔣姓黨員甚至動手毆打柯的腦袋。警方事後認為雙方都有錯，將2人依違反社會秩序維護法移送裁處，台北地院則認為，柯無施暴故意，裁定不罰，而蔣男動手打人，裁罰3000元。

案發當天，42歲藝人柯宇綸騎腳踏車行經台北市南京東路、光復南路口附近，對中華統一促進黨選舉宣傳車比中指，統促黨成員見狀除比中指「回敬」，還有5人下車將柯圍住，蔣男並以柯用腳踏車撞人為由，動手毆打柯的後腦勺。

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附近民眾見狀報警，救護人員到場後檢查柯宇綸傷勢，所幸沒有大礙。雙方事後到警局做筆錄，柯自認挑釁在先，因此選擇不提告，並與蔣男握手言和，但警方仍依違反社會秩序維護法，將2人移送裁處。

法官勘驗現場監視器畫面，發現柯宇綸因遭統促黨員圍堵，想要牽腳踏車離開現場，才會推撞到蔣男，無法認定有施暴故意，裁定不罰，另認定蔣男動手打人事證明確，裁罰3000元。

柯宇綸曾以「翻滾吧！阿信」、「念念」2度入圍金馬獎男配角，前年3月被中國網友舉報支持太陽花學運，因而遭貼上「台獨」標籤封殺，出演電影「強尼．凱克」也臨時被中國撤檔，不過，他也因此更敢於公開評論政治時事。

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