高市警拒測、拒簽又落跑 被自家人戳破謊言才認酒駕

高市警方查出鹽埕警分局建國四路派出所林姓員警在鳳山區酒駕拒測、拒簽又落跑，事後分局督察組調查，他仍拒絕酒測，辯稱吃薑母鴨沒喝酒，卻被警方戳破謊言，他才坦承有喝啤酒。圖為鹽埕分局。（資料照）

2020-02-08 11:49:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方查出鹽埕警分局建國四路派出所林姓員警在鳳山區酒駕拒測、拒簽又落跑，事後分局督察組調查，他仍拒絕酒測，辯稱吃薑母鴨沒喝酒，卻被警方戳破謊言，他才坦承有喝啤酒，警方認為這是不正確的觀念，明顯規避責任，應該勇於負責，將加強員警教育。

建國四路派出所林姓員警本月4日凌晨近3時，與友人於鳳山區文中街吃完薑母鴨，酒駕騎車載友人離去，文山所警網發現後座友人未戴安全帽，於600公尺處褒揚東街攔車盤查，林員表明自己是鹽埕建國四路派出所員警。

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不料林員與鳳山警方僵持1小時，過程中坦承有喝酒，卻堅持拒絕酒測，警方開出18萬元罰單，沒想到他竟拒絕簽名，過程中不斷打電話，隨後竟當著文山所2名員警面前，與友人一起徒步「落跑」，現場留下1部機車，令人傻眼。

警方整個查緝過程，全程開啓密錄器蒐證，林員也坦承有喝酒，當天6時通報鹽埕分局，至於林員罰單未簽名，將寄掛號信給他簽收，全案未製作筆錄，由鹽埕分局調查。

鹽埕警分局督察組緊急通知林員，林員直到9時40分才到分局接受調查，一度否認喝酒，辯稱吃薑母鴨，不過警方調閱店家監視器，鳳山警方提供密錄器，才戳破他的謊言，他才坦承有喝啤酒。

值得一提的是，警方針對民眾拒絕酒測，只要沒有車禍肇事，會開出18萬元罰單，讓民眾簽名離開，林員知法犯法，酒駕拒測、拒簽又落跑，警方認為這是不正確的觀念，明顯規避責任，應該勇於負責，將加強員警教育。

市警局將追究林員的責任，至少記1支大過，並調林園分局，加強員警教育；陳姓所長督導不周，將調仁武分局內勤。

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