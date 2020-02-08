高市警吃完薑母鴨遇臨檢 一聲「學長」害所長被拔官

鹽埕分局建國四路派出所林姓員警，4日凌晨與友人吃薑母鴨聚餐，返家途中被員警攔查，拒絕酒測還喊了一聲「學長」，結果被查出是員警身分，不但害自己被記一大過，連所長也被「連帶處分」拔官。圖為鹽埕分局。（資料照）

2020-02-08 09:46:43

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕鹽埕分局建國四路派出所林姓員警，4日凌晨與友人吃薑母鴨聚餐，返家途中被員警攔查，他自認沒有喝酒但擔心吃薑母鴨酒測值會超標，拒絕酒測還喊了一聲「學長」，結果被查出是員警身分，不但害自己被記一大過，連所長也被「連帶處分」拔官。

警方指出，林姓員警在鳳山區某薑母鴨店與友人聚餐後，騎機車載了1名友人返家，但友人沒戴安全帽引起巡邏員警側目，林員被攔停後，被鳳山警方懷疑他有飲酒，但林男堅稱自己沒有喝酒，但又擔心吃了薑母鴨恐導致酒測不過關，因此拒絕酒測。

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雙方在大馬路上僵持1小時期間，林員曾喊了鳳山員警一聲「學長」，但鳳山員警不為所動，堅持開出拒絕酒測單罰18萬，林拒簽還聲稱自己不舒服，離開現場去醫院掛急診；消息傳出後，林員服務的單位大動作火速將他記一大過，連他的所長也因為督導不周，被拔掉主管職務，改調往其他分局的內勤組上班。

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