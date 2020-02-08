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「宋中積」造謠被法辦 又抬出李文亮自居是台灣英雄

「宋中積」發文哀悼李文亮，並以台灣第一個質疑口罩價格的「英雄」自居。（記者張瑞楨翻攝自員林人大小事）

「宋中積」發文哀悼李文亮，並以台灣第一個質疑口罩價格的「英雄」自居。（記者張瑞楨翻攝自員林人大小事）

2020-02-08 10:36:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕政府與國人忙著防杜武漢肺炎之際，卻有化名「宋中積」的徐姓男子，在網路社群中造謠，誣指政府賣口罩，發45億元的災難財，刑事警察局中打本月1日登門找他，他還嚇得反問警察「有那麼嚴重嗎？」被函送法辦後一度沉寂，近日又於臉書社團大量發文，挑釁網友引戰，今天上午還抬出中國武漢肺炎的「吹哨人」李文亮，自居是台灣第一個質疑口罩價錢的「英雄」。

宋中積是電梯維修工人，也是「鋼鐵韓粉」，他上月底於臉書「員林人大小事」、「頭份竹南大小事」等社團散發謠言，指口罩一個成本不用1元，民進黨政府統購後，1個月可賺45億元的「災難財」，「賺得肥滋滋」，民進黨中央黨部發言人周江杰、民進黨彰化縣黨部主委邱建富，分別向刑事警察局與彰化縣警局提出加重誹謗罪告訴。

中打找他問筆錄時，他承認與綠營支持者於臉書打筆戰時，張貼此謠言打擊嘲諷對方，但他否認自己是撰文者，辯稱「只有轉貼幾個臉書社團而已」，他似乎被警察登門嚇到，吃驚得頻頻反問「有那麼嚴重嗎？」全案依加重誹謗罪函送法辦。

「宋中積」被法辦後，沉寂僅約2、3天，又開始在「員林人大小事」等社團大量發文，他仍攻擊政府與民進黨，並挑釁網友引戰，但已經不敢再捏造散佈謠言，許多網友認為他大量發文之舉，似乎是想扳回顏面，行為卻顯得幼稚。

中國武漢眼科醫師李文亮病死訊息披露後，「宋中積」似乎得到鼓舞，今天上午又在「員林人大小事」連續發文，把自己自居李文亮，還發了「祭李文亮文」，他認為李文亮是中國人民的英雄，死後還有人證明李文亮的清白（沒有造謠，而是率先發現肺炎的穿哨人），而他自己跟李文亮相似，他是台灣第一個質疑政府口罩價錢的英雄，「如今還依然被羅織入罪」，他認為民進黨政府比共產黨還不如 !

上述發文也引來網友嘲諷，認為他傻了，「李醫師是被你主子共匪定調為造謠者...他的名字等同英雄，你的名字沒資格跟他放一排出現」，「這個人真的沒救了」，另有網友勸他，不要一直發仇恨文，「閒閒沒事可以去做做公益，或運運動之類的」。

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韓粉「宋中積」一度沉寂，近日又在臉書社團大量發文，向網友挑釁引戰。（記者張瑞楨翻攝自員林人大小事）

韓粉「宋中積」一度沉寂，近日又在臉書社團大量發文，向網友挑釁引戰。（記者張瑞楨翻攝自員林人大小事）

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