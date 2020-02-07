現役軍人對女友雙胞胎女兒伸狼爪 被判10年刑

陸軍花東防衛指揮部歐姓現役軍人，涉嫌在花蓮家中對女友的雙胞胎女兒小花（化名）與小倩（化名）伸出狼爪，被判10年徒刑。（記者林敬倫攝）

2020-02-07 16:18:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］陸軍花東防衛指揮部歐姓現役軍人，涉嫌在花蓮家中對女友的雙胞胎女兒小花（化名）與小倩（化名）伸出狼爪；審理時，歐竟還辯稱是在幫忙按摩時不小心碰到下體；全案發院審結，依強制猥褻罪嫌判歐10年徒刑，全案可上訴。

歐男為陸軍花東防衛指揮部的現役軍人，與小花與小倩的母親結識後，成為男女朋友，並從2012年起與母女同居在花蓮市，2018年，當時還在讀國中的小花與小倩，因為要練排球，轉學至礁溪某國中，放假才會回到花蓮住處，平日則住在學校。

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不料，歐男從那年7月起，露出狼性，開始覬覦女友的兩名雙胞胎女兒。還陸續伸出狼爪，他先在花蓮市住處分別在不同天的深夜，趁小花與小倩熟睡時開始上下其手，還伸手進褲子內摸下體，雙胞胎遭遇到侵害均以腳踢反抗，但隱忍不發。

但歐食髓知味，在休假時間，與女友跑到礁溪找兩姊妹，分別在旅館與香客大樓，以同樣手法，對雙胞胎伸出狼爪，雙胞胎姊妹不堪受辱，向母親控訴，學校老師、教練也發現兩姊妹精神狀態有異，詢問下全案曝了光，雙胞胎的母親也在校方協助下到警局報案。

審理中，歐辯稱，因為雙胞胎練球腰會痛，有時半夜他會到房間內看兩人有沒有蓋棉被，怕睡姿不良腰會更痛，且他有幫忙按摩，可能是按摩過程不小心碰到下體才會被誤會。

但歐還曾傳Line給雙胞胎姊妹，內容含「寶貝」、「呵護你」與「說過要等我」等語，法官認為這些語言顯微男女之情，逾越一般長輩對孩子的關心，加上雙胞胎與女友指證歷歷，法官認為被告辯稱不足採信。

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全案審結，法官痛批，被告為現役軍人，但為滿足自身性慾，不顧未成年雙胞胎的身心與人格發展及心靈感受，造成被害人心靈難以抹滅的陰影，惡性甚鉅，依強制猥褻罪判10年徒刑。

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