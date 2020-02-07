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高雄飆車熱點飆不動 區間測速3/1啟動

高182線內門至台南龍崎段3/1啟動區間測速。（記者黃佳琳翻攝）

高182線內門至台南龍崎段3/1啟動區間測速。（記者黃佳琳翻攝）

2020-02-07 09:58:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高182線內門至台南龍崎段因進入山區，長約10公里的路程，蜿蜒起伏，被視為飆車族的天堂，但也造成多起死傷慘重的車禍，為了扼止飆車歪風，高市警局完成區間測速科技執法，2月6日至2月15日為測試期，2月16日至2月28日為宣導期，3月1日起正式執法取締。

高市警察局交通大隊表示，高雄市內門區市道182號為往返臺南市龍崎區的主要道路，山區道路彎道多，地勢起伏大，不時有大型車輛、重機飆速呼嘯而過，險象環生，為高雄市易肇事路段。

經相關單位針對該路段多次會勘，想方設法防制交通事故發生，從增加警示牌面、沿線照明、道路工程改善及裝設固定式取締超速照相設備等，仍無法有效遏止事故一再發生；經統計，2019年就發生51件車禍，其中2件為死亡車禍，受傷人數66人，與2018年發生29件車禍、受傷人數39人比較，車禍增加22件，受傷人數增加27人，交通事故未減反增且持續攀升。

為了降低車禍傷亡事故，市警局決定從182道的西端28.9公里處（近山南宮）至東端33.7公里處（近紫雲宮）設置區間測速，區間總長度大約4.8公里，該路段速限50公里，均數超過60公里以上才會取締。

高182線內門至台南龍崎段3/1啟動區間測速。（記者黃佳琳翻攝）

高182線內門至台南龍崎段3/1啟動區間測速。（記者黃佳琳翻攝）

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