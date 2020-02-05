對未成年子女伸狼爪 狠父判2年10個月、賠償138萬

台南高分院判涉強制猥褻一對年幼子女的狼父合併服刑2年10月及須賠償138萬元。（資料照，記者王俊忠攝）

2020-02-05 22:18:02

〔記者王俊忠／台南報導〕無良狼父！男子阿明於2015年6月到2016年8月間被控在住處及坐車途中，對未滿14歲女兒小茹多次強摸胸部與下體、甚至以手指對同樣不滿14歲的兒子小義戳弄肛門。阿明前妻從女兒手機line發現前夫傳來曖昧文字，追問女兒，才驚聞前夫對子女伸狼爪的惡劣行徑。

受害的1對子女控訴，父親阿明（化名）從2015年6月初到2016年8月初某日期間，在嘉義縣住處接續以手伸進女兒小茹（化名）胸部與隔著內褲撫摸下體多次；2016年8月10日中午，阿明與小茹搭車到嘉義高鐵站途中，阿明在車上把手伸進小茹衣服內摸胸部1次。

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2015年6月初某晚，阿明與兒子小義（化名）在嘉義縣住處，阿明脫掉兒子的褲子、用手指戳弄兒子的肛門1次。直到已與阿明離婚的前妻察覺女兒手機有前夫傳送的曖昧文字，阿明前妻追問女兒才查知上情。

刑事部分，台南高分院依加重強制猥褻罪合併判這名狼父2年10個月徒刑，目前上訴三審中。民事部分，這對受害子女與母親認為身心嚴重受創、提告向阿明求償，台南高分院判阿明共須賠償138萬元給這對受害子女與前妻定讞，小茹可獲賠60萬元、小義42萬元、兩子女母親36萬元，不得再上訴。

南市社會局表示，為避免家庭內發生性侵害事件，家長平常應適時教導孩子要學會保護自己，拒絕任何不恰當的身體碰觸，禮貌的距離，是一種體貼、也是一種保護，其他家庭成員都應該尊重孩子身體的自主權。

社會局也呼籲，對於兒少的身心健全乃至於人格發展，社會大眾應給予相當關注與保護，嚴正提醒任何人不得有對兒少身體、精神或性虐待。但若不幸發生，也請要勇於面對、適時向專業人員尋求協助，一起用正面態度來看待、接受專業協助邁向下一段人生。若有疑似遭到讓自己感覺不舒服的碰觸或騷擾，可打電話向113或各地性侵害防治中心詢問、求助，將會提供諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助。

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