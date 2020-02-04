蘇打綠商標、著作權爭議 青峰與恩師對簿公堂

天團蘇打綠原計畫今年復出，但主唱吳青峰與恩師林暐哲拆夥後，遭擁有所有歌曲著作權及「蘇打綠」團名商標權的林暐哲控告違反著作權法，面臨無歌可唱的危機；台北地檢署今傳喚吳青峰、林暐哲2人出庭，庭訊約半小時即結束，雙方尚無共識。（資料照）

2020-02-04 17:06:46

〔記者錢利忠／台北報導〕於2017年1月1日舉辦告別演唱會的天團蘇打綠，原計畫今年復出，但主唱吳青峰與恩師林暐哲拆夥後，遭擁有所有歌曲著作權及「蘇打綠」團名商標權的林暐哲控告違反著作權法，面臨無歌可唱的危機；台北地檢署今傳喚吳青峰、林暐哲2人出庭，庭訊約半小時即結束，雙方尚無共識。

林暐哲主張，蘇打綠所有創作歌曲的著作財產權已讓給他，「蘇打綠」團名的商標，也被林暐哲音樂社註冊，然而吳青峰卻在未經過他授權的情況下，仍公開表演相關歌曲，涉違反著作權。

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除較早期的作品之外，林暐哲音樂社在2013年間，註冊數十個項目的著作權，包括電視播送、奶瓶、服飾、舞台設計、報社、茶、家具、家電、啤酒、香水、自行車、飲料、書籍等，項目多達41種。

藝人原使用的藝名被經紀公司註冊商標，在藝人與經紀公司拆夥後，面臨法律爭議的狀況所在多有，例如前兒童節目主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，離開momo親子台約6年後，出席活動仍沿用「焦糖哥哥」藝名，曾被MOMO台認為侵害商標權，一度引發爭議。

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