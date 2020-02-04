散佈「全家人都染武漢肺炎」謠言 男子反問︰熱心不對嗎？

陳男散發某人「全家人中標了」謠言，但自認自己是熱心。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-04 16:36:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣務農的陳姓男子，本月1日於臉書社群「南投人」，散佈經營餐飲的某人，全家人都感染武漢肺炎的謠言，還用影射諧音的手法，披露這家人的地址等資訊，被害人氣得打算控告陳男誹謗罪與違反個人資料保護法，刑事警察局中打昨天通知陳男說明，他似乎不知輕重，搞不清楚自己行為已經嚴重違法，面臨最高300萬元罰金的處罰，他還狐疑說，他只是熱心提醒大家，有什麼不對嗎？

刑事警察局中打通知陳男說明，陳男沒有表現出政黨色彩傾向，也不認識被害人，散佈謠言並非仇富或恩怨，而是在私人群組內得知此訊息，而轉傳到公開的臉書社群「南投人」，有人懷疑陳男動機，單純是熱心、瞎起鬨，中打偵查第五大隊第五隊將陳男依違反社會秩序維護法、傳染病防治法63條函送法辦，其中，傳染病防治法罰責很重，第63條規定，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金」。

請繼續往下閱讀...

中打調查，務農、學歷國中或高中的陳男，將私人群組內的訊息，轉貼到臉書「南投人」，指稱從事餐飲的某人，到中國感染武漢肺炎，返台傳染給家人，「全家人全中標了，南投第一例」，還用諧音方式，公布此人的住址，呼籲途經此處要戴口罩，遠離這家人，此謠言引發社會恐慌，被害人也上網闢謠，指自己只是從武漢返家，沒有感染武漢肺炎，正在自我居家隔離檢疫中，中央也再三強調，台灣並無社區群聚感染現象。

上述謠言，當天（1日）晚間已經被刪除，中打則於昨天通知陳男，陳男卻不知自己行為違法，他自認是熱心，還反問「有什麼不對嗎？」，他只是想提醒眾人注意防範，偵查第六大隊第五隊長賴英門說，陳男張貼謠言之後，又有其他人轉傳謠言，這些人是否也觸法，中打仍持續調查中。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法