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虐死同居人4歲女兒被延押 狠男莊嘉億頭低低點頭「沒意見」

虐死4歲女童的莊嘉億，一審被判死刑，高院改判他無期徒刑，已上訴三審，高院今召開延押庭，莊對於延押一事，點頭表示「沒意見」；訊後還押看守所。（記者楊國文攝）

虐死4歲女童的莊嘉億，一審被判死刑，高院改判他無期徒刑，已上訴三審，高院今召開延押庭，莊對於延押一事，點頭表示「沒意見」；訊後還押看守所。（記者楊國文攝）

2020-02-04 12:12:19

〔記者楊國文／台北報導〕邱姓4歲女童遭母親同居人莊嘉億持鐵棍虐打、導致腿骨斷裂、穿腿而出致死案，一審依殺人罪判莊死刑、莊母莊陳禎梅被依共犯判無期徒刑，高等法院依台大醫院鑑定認為莊男仍有矯治可能，改判無期徒刑，莊母則依「遺棄致死罪」輕判9年徒刑，全案已上訴三審。由於莊明天羈押期將屆滿，高院今受最高法院矚託，召開莊的延押庭，莊對被延押一事，點頭表示「沒意見」，被諭知還押看守所。

被害女童母親、阿公今均未出庭；高院訊後，莊嘉億被媒體詢及是否對被害家屬表達歉意、賠償，及被從死刑改判為無期徒刑等事，均低頭不語。

2017年10月，女童母親邱女因毒品入監服刑，將4歲女兒託付給無業的莊男（26歲）與莊母（54歲）照顧；不料，莊男因懷疑邱女與工作的客人搞曖昧，又認為女童沒聽話吃飯、睡覺，失控持鐵棍打女童屁股，還以拳頭打腿，女童因長期凌虐骨折，營養不良、骨頭刺穿而出，莊男僅拿棉花塞住傷口，沒送醫。

莊母為坦護兒子，以「不在家」、「帶女童去南部」為由，或不應門，阻撓社工訪查。前年11月22日，莊男回家驚覺女童無呼吸心跳，緊急CPR仍無力回天，竟將女童丟包醫院。

法醫解剖認為，女童小指指節斷了一節，應該是為保護自己而遭鐵棍揮擊造成，另外女童被虐打致腿骨斷裂、穿腿而出致死，顯見莊男下手力道猛烈，加上營養不良，導致敗血性休克死亡；檢方依殺人罪起訴莊和莊母。

女童阿公庭訊批評莊男喪盡天良，孫女遭莊凌虐致死，孫女被打得骨折、連骨頭都露出來，還是不願帶她送醫，還謊稱送國術館「喬一喬」就可以，更可惡的是，莊打死孫女，還將屍體帶到醫院丟包，還好有監視器畫面拍到，否則孫女至今仍是無名屍，要求判莊死刑，幫女童修復遺體、舉辦告別式的兒權會理事長王薇君批評莊男虐死女童，應重判。新北地院去年判莊男死刑、莊母無期徒刑。

不過，高院審理時將莊男送鑑定，經台大醫院鑑定結果指莊再犯可能性為中度、不排除有教化可能，加上莊具悔意，改判無期徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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