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老公床戰小三影片存家用電腦 元配怒告得2棟房及百萬賠償

已婚陶男通姦楊姓小三挨告，遭北院連帶判賠100萬元給元配。（示意圖）

已婚陶男通姦楊姓小三挨告，遭北院連帶判賠100萬元給元配。（示意圖）

2020-02-04 10:11:59

〔記者溫于德／台北報導〕已婚陶男遭偷吃楊姓小三，2人還大拍性愛影片存在家用電腦內，事後遭連帶求償300萬元。台北地院審結，認定陶男破壞33年婚姻圓滿，楊女在明知陶男已婚情況下恣意相姦，各判2人應連帶賠償元配100萬元，可上訴。

元配主張，夫妻自年輕起胼手胝足共同打拼事業數十年有成，她除照顧陶男日常起居外，也對婆婆侍奉至孝，且提供陶男胞兄經濟援助，但陶男後來參加課程認識小三，小三在明知陶男已婚情況下，仍發生婚外情。

元配接著說，前年10月6日使用家中電腦時，她赫然發現存有陶男與小三自行拍攝大量性愛影片、照片及出遊照片，當下五雷轟頂、震驚萬分，實難接受深愛多年的丈夫竟完全罔顧數十年夫妻情分與家庭圓滿，私下與小三拍攝性愛裸體影像，故向2人連帶求償300萬元。

但陶男否認自行拍攝相關檔案存在腦內，且元配提出的檔案是透過安裝手機間諜軟體、找徵信社偷拍等非法取證方式取得，內容涉及他的身體隱私部位，嚴重侵害他的隱私權，不得作為本案證據；縱使認為他偷吃，後來也已經取得元配原諒，並贈與2棟原在他名下的房屋給元配，作為補償，以換取每週2天外宿及每年100萬元生活費。

小三同樣透過書狀辯稱檔案不應作為證據，且某些檔案沒有她臉龐部分，她也否認是當事人；縱使認為她侵害配偶權，基於她資力一般，300萬元求償仍屬過高。

合議庭認為，陶男與小三均因通姦遭判刑確定，另陶男雖辯稱元配取證方式不合法，但元配並未跟監或偷拍，且夫妻的小孩也證稱「全家人都會使用那台沒有密碼的電腦」，故元配未違法取證情形。

合議庭審酌，夫妻結褵多年，並育有3名小孩，陶男也不否認元配主張夫妻胼手胝足共同打拼事業、侍奉至孝等，另根據夫妻小孩的LINE對話顯示，陶男也自承承「內心清清楚楚的明白這個世界上最愛我的人就是我老婆」，竟仍與楊女發展婚外情，楊女則罔顧倫常，審酌原被告資歷後，判2人應連帶賠償元配100萬元。

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