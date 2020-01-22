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小三FB鹹溼私訊637頁 檢：網愛不算通姦

檢方認為「網路性交」在現實社會很常見，無直接證據可證明雙方通姦，全案不起訴。（資料照）

檢方認為「網路性交」在現實社會很常見，無直接證據可證明雙方通姦，全案不起訴。（資料照）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓人妻發現丈夫鄭男與張姓小三LINE中有「高潮太多次嗎？」等曖昧言語，怒告妨害家庭，邱女還提供張女與鄭男的臉書私訊鹹溼對話多達637頁，新竹地檢署因而認為，「網路性交」在現實社會很常見，邱女並沒有直接證據可證明雙方通姦，全案不起訴。

邱女指控，透過鄭男手機上與張女LINE對話紀錄及照片，發現鄭男竟於2018年6月在張女租屋處連續「炒飯」2次，張女明知鄭男是有婦之夫，怒告妨害家庭；張女不否認與鄭男交往，卻辯稱沒和他發生性行為。

檢方認為，本案並未扣得保險套或有跡證的床單、衛生紙或性愛光碟等證據，張女是否與鄭男嘿咻，仍有疑問。

檢方發現邱女提出的臉書私訊多達637頁，認定應屬張女與鄭男的對話，根據對話內容，如「你昨天看到我開心嗎」、「很舒服嗎」、「第二次沒做完」、「妳真的腿軟了嗎」、「高潮太多次嗎？」等曖昧言語，僅能證明雙方確有男女交往關係，但沒發生性行為的男女，僅透過言語陳述性交情節，以滿足性慾的情形很常見，且類似這種網路性交並不符刑法通姦罪構成要件。

另邱女雖提出鄭男在床上的照片，包括脖子有吻痕，認為是通姦證據，但鄭男說照片是邱女在家對他拍的，與張女無關，檢方因此將全案不起訴。

有關通姦認定，法界人士指出，刑事責任強調證據，相較於民事程序更嚴格，實務常說要「抓姦在床」，才能證明確實發生「通姦行為」，因此單憑曖昧簡訊常無法構成通姦罪。

然而在民事責任上，是指配偶互負忠貞義務衍生出的「配偶權」，民事庭法官的認定更為寬鬆，因此常出現通姦案刑事不起訴，民事卻判賠的情形。

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