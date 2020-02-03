2/3 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎，頭獎皆摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2020-02-03 22:24:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日晚間開獎的第109000029期今彩539頭獎、第109000010期威力彩、第109000029期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第109000010期威力彩中獎號碼為「10、18、24、29、34、35，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共55注中獎，每注可得2萬元；伍獎共332注中獎，每注可得4000元；陸獎共2125注中獎，每注可得800元；柒獎共4477注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5202注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8993注中獎，每注可得100元；普獎共5萬8867注中獎，每注可得100元。

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第109000010期38樂合彩中獎號碼為「10、18、24、29、34、35」。五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共81注中獎，每注可得5750元；二合共4496注中獎，每注可得750元。

第109000029期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、10、11、16、17、19、20、22、23」。頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共230注中獎，每注可得500元；肆獎共2354注中獎，每注可得100元。

第109000029期今彩539中獎號碼為「01、03、21、24、34」。頭獎摃龜；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共6990注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3588注中獎，每注可得50元。

第109000029期39樂合彩中獎號碼為「01、03、21、24、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6641注中獎，每注可得1125元。

第109000029期3星彩中獎號碼為「586」，正彩共50注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000029期4星彩中獎號碼為「7474」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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