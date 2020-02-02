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狼煙升起！男山友獨走八通關古道 失聯9天平安獲救

身穿藍上衣黃頭盔的男子（左邊v字箭頭），家屬證實就是何姓男子。（消防局提供）

身穿藍上衣黃頭盔的男子（左邊v字箭頭），家屬證實就是何姓男子。（消防局提供）

2020-02-02 13:21:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空勤總隊黑鷹直升機今天上午8時載搜救人員，準備降落大水窟山屋，尋找獨自縱走八通關古道失聯的台中61歲何姓山友，直昇機早上8時40分快到大水窟前，在馬沙布往米亞桑溪的稜線上，發現身穿藍色上衣及黃色頭盔的男子在揮白旗、還放狼煙，經家屬確認為何姓男子，在中午已吊掛成功，直升機已將何姓山友載到花蓮空軍基地降落。

何姓山友已經完登百岳，因報名的跟團行程取消，小年夜下午從南投東埔入山，獨自縱走八通關古道全段，自上月25日下午2點最後與家屬電話聯絡：「還有6公里到托馬斯」之後就失聯，花蓮縣消防局昨第一批7名搭直升機飛往大分山屋，展開搜索。

消防局表示，今天第二批搜救人員上午搭乘黑鷹直昇機，即將降落大水窟山屋前，發現大水窟山屋東邊稜線，位於八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上，發現男子揮白旗、放狼煙，身穿藍色上衣及黃色頭盔，影片經家屬確認本人無誤。

花蓮縣消防局表示，除了地面人員降落整裝後，往狼煙方向推進，同時也請求國搜中心再次出動空勤總隊黑鷹直升機上山吊掛，國搜調度國防部黑鷹直升機，上午10點29分嘉義水上機場起飛，11點53分成功吊掛何男，中午12時20分降落花蓮機場。

獨走八通關古道全段的何姓男子，在馬沙布駐在所往米亞桑溪的寬平稜線上放狼煙引起直升機上搜救人員注意。（消防局提供）

獨走八通關古道全段的何姓男子，在馬沙布駐在所往米亞桑溪的寬平稜線上放狼煙引起直升機上搜救人員注意。（消防局提供）

綠色標記為尋獲地點，座標23.43249,121.09555。（記者花孟璟製圖）

綠色標記為尋獲地點，座標23.43249,121.09555。（記者花孟璟製圖）

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