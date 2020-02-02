狼煙升起！男山友獨走八通關古道 失聯9天平安獲救
〔記者花孟璟／花蓮報導〕空勤總隊黑鷹直升機今天上午8時載搜救人員，準備降落大水窟山屋，尋找獨自縱走八通關古道失聯的台中61歲何姓山友，直昇機早上8時40分快到大水窟前，在馬沙布往米亞桑溪的稜線上，發現身穿藍色上衣及黃色頭盔的男子在揮白旗、還放狼煙，經家屬確認為何姓男子，在中午已吊掛成功，直升機已將何姓山友載到花蓮空軍基地降落。
何姓山友已經完登百岳，因報名的跟團行程取消，小年夜下午從南投東埔入山，獨自縱走八通關古道全段，自上月25日下午2點最後與家屬電話聯絡：「還有6公里到托馬斯」之後就失聯，花蓮縣消防局昨第一批7名搭直升機飛往大分山屋，展開搜索。
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消防局表示，今天第二批搜救人員上午搭乘黑鷹直昇機，即將降落大水窟山屋前，發現大水窟山屋東邊稜線，位於八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上，發現男子揮白旗、放狼煙，身穿藍色上衣及黃色頭盔，影片經家屬確認本人無誤。
花蓮縣消防局表示，除了地面人員降落整裝後，往狼煙方向推進，同時也請求國搜中心再次出動空勤總隊黑鷹直升機上山吊掛，國搜調度國防部黑鷹直升機，上午10點29分嘉義水上機場起飛，11點53分成功吊掛何男，中午12時20分降落花蓮機場。