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縱走八通關古道失聯8日！女兒臉書貼文尋父 直升機今搜索

山友何先生最後電話通聯地點在托馬斯駐在所前6K，目前托馬斯至意西拉、土葛皆為搜索熱區。（取自地圖產生器）

山友何先生最後電話通聯地點在托馬斯駐在所前6K，目前托馬斯至意西拉、土葛皆為搜索熱區。（取自地圖產生器）

2020-02-01 15:35:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕已完登百岳的台中61歲何姓山友，因報名的跟團行程取消，小年夜下午從南投東埔出發縱走八通關古道全段，他於25日下午2時電話報平安：「還有6公里到托馬斯駐在所」後，自此失聯8天音訊全無。花蓮縣消防局昨晚接獲台中市消防局轉報，今天上午已出動7人，於11時18分搭直升機飛往大分山屋，展開搜索。

何姓山友的女兒貼臉書，急尋父親下落。（臉書截圖）

何姓山友的女兒貼臉書，急尋父親下落。（臉書截圖）

花蓮縣消防局昨晚22時48分接獲台中消防局轉報後，今天上午玉里天氣放晴，消防局第三大隊表示，今天由瑞穗消防分隊分隊長楊緯立等7員，在玉里鎮永昌分校操場搭黑鷹直升機上山，中午降落大分山屋後，預計分組西往大分溫泉、土葛方面搜索。消防局表示，目前已將土葛崩壁至托馬斯等區域列為搜索第一熱區，由於何男預定行程也有排到大分溫泉，溫泉也列入搜索重點，明日第2梯次擬派遣甫成立的花縣山域義消支援，預計明早在大水窟山屋降落，往東搜索「東西包夾」。

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

「請看到的山友們幫忙轉貼」！何姓山友的女兒昨天下午5點先在臉書社團「登山借問站」貼文，「請問在1月25至1月31日期間，是否有人在大水窟山屋、大分山屋、抱崖山屋或者瓦拉米山屋一帶看到我父親」？顯得相當焦急！然而同時間走該路段的山友留言回報，都沒有遇到或看到何男，何女昨晚向台中市消防局報案請求協尋。

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

何女臉書貼文表示，按原訂計畫父親應於昨天東出玉里，但一直沒有聯絡家人及留守人。何女也表示，父親有衛星電話，但因故障沒有帶出門；至於最危險的土葛崩壁段，上月剛走過該路段的山友張正忠留言表示，何先生行前聯繫他詢問路況後，「已確定不走土葛崩壁」，會走較安全的下切路徑。有山友留言表示，土葛駐在所有古道支線通往太魯那斯，這兩天也有山友到太魯那斯，最快要明天有收訊才有消息。

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

花蓮縣消防局今天上午請求空勤總隊出動黑鷹直升機支援，從玉里永昌分校起飛，將7名搜救人員送到大分山屋，往土葛方向搜尋。（消防局提供）

何女貼文中公佈父親的行程，他1月23日下午4點17分東埔出發；24日在觀高營地有遇到山友並聊天；25日早上大水窟山屋出發，最後通聯時間是25日下午2點，他電話中表示「6公里後到托馬斯」，但沒有明確交代紮營地點；山友也紛紛留言祝福：「希望傳出好消息」！

何姓山友原報名的八通關古道縱走跟團行程，共排7天，第3天從大水窟山屋到大分山屋的行程最「精實」，清晨4點摸早黑到傍晚5點20分天黑前到大分，至大分後隔天為休息日，前往大分溫泉。依山友回報路況，土葛崩壁如直接橫切通過，因地形危險難以克服，建議走相對安全的下切路徑，再接回古道，需走2.5小時左右，部份路段可能需架繩。

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