柔性司法再邁步 中檢傳票套印QR Code介紹修復式司法

中檢傳票（樣本）有新設計，多了一組修護式司法QR Code、請民眾多多利用。（記者楊政郡翻攝）

2020-01-31 12:55:17

〔記者楊政郡／台中報導〕人手一機的時代來臨，2月1日起民眾收到台中地檢署的傳票，傳票旁將多套印一組QR Code，內容是修復式司法（英語：Restorative Justice，或譯修復式正義），法務部指示由中檢試辦，該署自2010年9月試辦迄今，收案421件，開案399件，其中有217件進入對話，最後達成協議者達64％。

即日起中檢傳票上，除了有「當事人報到」QR Code，將多一組修護式司法QR Code，民眾以手機掃進去可以看到介紹修護式司法短片，希望兩造當事人多加利用。

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「恨之欲其死、愛之欲其生」，人類的感情豐富是萬物之靈，而當刑事案件發生後，被害人對加害人是恨得牙癢癢，但除非判死刑，兩造永不相見，我國的矯正政策，又朝教化、感化方向邁進，這些犯了罪的加害人有一天還是要回歸社會，兩造相遇還是有機會。

刑事訴訟法部分條文增訂偵查中及審理中移付調解及轉介修復機制，正式將修復式司法法制化，讓當事人可以透過修復式司法進行面對面的提問與交談，讓雙方都能靜下來，讓被害人適當發洩，也讓加害人表達歉意，及了解被害人的苦難，對於他日後重新面對社會也有幫助，達成情感修復及填補實質損害。

台中地方檢察署因應上開修法，為加強推廣法務部修復式司法方案實施計畫，試辦刑事傳票套印「修復式司法」QR Code，使偵查中之當事人於收到傳票時，即可透過傳票上的「修復式司法QR Code」連結至法務部官網 ，瞭解修復式司法程序，提升雙方當事人詢問、轉介修復之可能，達到柔性司法之目標。

主任檢察官洪淑姿介紹傳票上修護式司法QR Code。（記者楊政郡攝）

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