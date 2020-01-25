「當我女朋友！」惡男靠這招 騙得13歲少女自慰視訊拍裸照

「當我女朋友！」惡男靠這招騙得13歲少女自慰視訊拍裸照！（情境照）

2020-01-25 17:45:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣24歲彭姓男子透過臉書認識年僅13歲的國二少女小梅（化名），竟先與小梅聊及男女性交等「18禁」性話題，再傳送其自身裸露生殖器「打手槍」照片及影片、網路不明人士「自慰」照片及影片、色情圖片等給小梅看，接著向小梅告白要求成為男女朋友，在彭男逐步誘導下，騙得小梅拍攝裸露上半身照片、下體私密處照片、全身裸照及直播「自慰」視訊，新竹地檢署依兒少性剝削條例將彭男起訴。

檢方調查，24歲的彭男去年9月透過臉書加13歲的小梅為好友後，明知小梅係未滿14歲之國二少女，竟基於引誘使少年為猥褻行為以供其觀覽之接續犯意，在新竹地區以不明網路聯結臉書後私訊小梅，先與小梅聊及男女性交等 「18禁」性話題，再傳送其自身裸露生殖器「打手槍」之照片及影片、網路不明人士「自慰」之照片及影片、色情圖片等給小梅觀覽。

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彭男接著向小梅告白要求成為男女朋友，致使小梅因年幼及性觀念未臻成熟，且對於兩性關係與性自主權之認知低落，在彭男逐步誘導下，乃同意拍攝裸露上半身照片、 下體私密處照片、全身裸照及直播「自慰」視訊，並依彭男指示，接續傳送給彭男觀覽。

去年10月小梅以母親手機登入臉書與彭男聊天，被母親察覺有異並發現上情，乃報警循線查獲。

檢方認為彭男所為，係犯違反兒童及少年性剝削防制條例第35條第1項引誘使少年為猥褻之行為以供人觀覽罪嫌，全案提起公訴。

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