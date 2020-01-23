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年前送暖 男子遺失錢包 暖警自掏腰包助返家

陳姓男子因錢包遺失無法返家，到旗山分局甲仙分駐所向員警求救。（記者許麗娟翻攝）

陳姓男子因錢包遺失無法返家，到旗山分局甲仙分駐所向員警求救。（記者許麗娟翻攝）

2020-01-23 17:27:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕年節將近，一名58歲家住高雄前鎮的陳姓男子搭車到甲仙遊玩，昨夜跑到旗山分局甲仙分駐所神情緊張且欲言又止，後經員警上前詢問才知其錢包不慎遺失無法回家，員警賴昱宸於是自掏腰包300元助他用餐及搭車返家。

陳男向警方表示，自己一人從前鎮搭車到甲仙遊玩，原本欲尋找過去開設中藥房的友人但沒找到，又途中皮包不慎遺失，內有現金約2000元，在路上及車站周邊遍尋不著，因無盤纏回家才鼓起勇氣到派出所內向警方求助。

當時值勤的員警賴昱宸、黃世明得知狀況後遞上熱茶水安撫情緒，並協助陳男辦理證件掛失程序，經調查陳男無前科，員警賴昱宸於是慷慨解囊給予300元協助他搭車返家，陳男也非常感謝警方幫忙。

旗山分局分局長洪振順表示，民眾的小事就是警察的大事，勉勵同仁以同理心發揮人飢己飢的精神，主動提供協助，民眾如遇有需求或遭逢困難時，請立即撥打110報案，警方會立即提供協助解決困難。也藉此提醒市民朋友，皮夾等值錢的物品應隨身收好並再三檢查，若真的不慎遺失應立即先掛失身分證、提款卡及信用卡等物品，以免遭有心人士竊用或做為不法之用途。

今起至一月二十九日止，旗山分局也在轄內旗山老街武德殿前、杉林區杉美路等觀光人潮聚集地點設置「機動派出所」，由員警實施犯罪預防宣導，並即時提供遊客旅遊資訊、警政諮詢、防杜扒竊等情事發生，除增加見警率，也可立即疏導轄區交通熱點可能發生的壅塞，維持行車順暢。

旗山分局在新春期間在轄區主要景點設有「機動派出所」。（記者許麗娟翻攝）

旗山分局在新春期間在轄區主要景點設有「機動派出所」。（記者許麗娟翻攝）

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