11/22 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-22 22:19:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月22日）開獎的第108000280期今彩539、第108000280期雙贏彩與第108000101期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000101期大樂透中獎號碼為「03、18、23、24、26、49，特別號：32」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得342萬6768元；參獎共38注中獎，每注可得4萬8600元；肆獎共104注中獎，每注可得1萬1415元；伍獎共1736注中獎，每注可得2000元；陸獎共2600注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5381注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2018注中獎，每注可得400元。

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第108000101期49樂合彩中獎號碼為「03、18、23、24、26、49」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4007注中獎，每注可得1250元。

第108000280期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、07、15、17、18、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共146注中獎，每注可得500元；肆獎共1872注中獎，每注可得100元。

第108000280期今彩539中獎號碼為「13、14、21、24、36」，頭獎摃龜；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共5358注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9262注中獎，每注可得50元。

第108000280期39樂合彩中獎號碼為「13、14、21、24、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6171注中獎，每注可得1125元。

第108000280期3星彩中獎號碼為「844」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000280期4星彩中獎號碼為「3142」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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