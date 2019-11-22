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幫客送粿 斑馬線才走一半...女販遭撞命危

南投市南陽路市場一名賣粿婦人，走斑馬線過馬路，遭對面一輛左轉貨車撞上，造成頭部重創命危送醫。（記者劉濱銓翻攝）

南投市南陽路市場一名賣粿婦人，走斑馬線過馬路，遭對面一輛左轉貨車撞上，造成頭部重創命危送醫。（記者劉濱銓翻攝）

2019-11-22 21:35:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市南陽路傳統市場，今近午65歲賣綠豆糕的楊姓女攤販，走斑馬線拿綠豆糕給對街的客人時，不幸遭該路口左轉的貨車撞上，造成頭部重創，頭、口鮮血直流，緊急送醫仍命危轉院，警方調查，37歲貨車林姓駕駛沒酒駕，雙方行進方向都是綠燈狀態，不排除是貨車A柱擋到視線，或未注意路況才發生擦撞，惟詳細肇因還待釐清。

市場民眾表示，楊姓女攤販在南投市南陽路賣綠豆粿，近午一名女客人開車在對街喊要買綠豆粿，要楊女過馬路幫忙送粿，雖然楊婦當時賣到只剩2份粿，但還是熱心過馬路為客人送粿。

當時楊婦先在路口等綠燈亮，才走斑馬線過馬路，不料才走到一半，就被一輛從對面路口駛出的左轉貨車撞上，婦人頭部重創，頭、口鮮血直流，附近民眾聽到「碰」的一聲，也趕緊上前協助楊婦止血，肇事林姓司機則下車叫救護車。

附近民眾則感嘆，楊婦熱心過馬路送粿，只賺40元銅板錢，怎料竟被車撞到命危，現在人還在醫院開刀急救，令人不勝唏噓。

警方調查，林姓貨車司機沒有酒駕，與楊婦都是在綠燈狀態過馬路，但卻在路口撞上楊婦，造成嚴重傷勢，就事故現場研判，不排除是車輛A柱擋到視線，或未注意車前狀況，才會發生擦撞，詳細肇因還在釐清。

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