台中KTV大亂鬥濺血 2人背部多處刀傷送醫

KTV內地板血跡斑斑，令人怵目驚心。（民眾提供）

2019-11-22 13:07:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一間KTV清晨驚傳喋血，兩方人馬在大廳因互看不順眼起口角，進而衍生鬥毆，混亂中有人持刀逞凶造成兩人背部多處刀傷，現場血跡斑斑令人怵目驚心，所幸經送醫無生命危險，警方獲報迅速4小時內查獲一嫌到案，已鎖定犯案車輛及其餘涉案者持續追緝中。

這起喋血案發生在今天凌清晨6時許，當時一方約6、7人自KTV唱完歌結帳後準備離開，另方人馬則約5人則要續攤準備進入KTV消費，雙方在大廳遇個正著還發生肢體擦撞，由於彼此間都已有酒意，因此互看不順眼隨即起口角，進而衍生大亂鬥，夾雜著同行女性友人的尖叫聲，現場一片混亂。

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混亂中有人拿出預藏刀械逞凶，造成分別30歲及40歲的陳姓、洪姓男子背部有多處刀傷，兩人負傷從店內逃到店外求救，逞凶一方見狀才倖倖然一哄而散，只是地上頓時血跡斑斑，令人怵目驚心；而消防局獲報出動救護車趕往將兩名意識模糊傷者送醫，所幸經手術縫合後沒有生命危險。

警方則在案發後調閱相關監視器過濾，上午10時查獲逞凶一方的22歲陳姓男子到案，他坦認參與鬥毆但否認持刀傷人，警方則已鎖定犯案車輛並持續追緝其他涉案人到案，釐清案情。

KTV內地板血跡斑斑，令人怵目驚心。（民眾提供）

KTV外人行道也有血跡，店家忙著清水刷洗。（民眾提供）

兩名傷者被送醫。（民眾提供）

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