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真實案例改編 中檢版「霹靂火」即日起上映

中檢檢察長陳宏達、在反賄選影片首映會上致詞。（記者楊政郡攝）

中檢檢察長陳宏達、在反賄選影片首映會上致詞。（記者楊政郡攝）

2019-11-22 11:26:49

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署年輕檢察官充滿活力，這次反賄選別出心裁，拍攝查賄實例影片，自編、自導、自演、自拍、自簡，要求要有連續劇「霹靂火」水準但不能荒誕不實，也不能拍成「莒光園地」看了想睡覺，是值得期待的一部「反賄宣導片」，即日起請連結該署官網、中檢柑仔店，日後會在各大醫學中心候診室、市府相關部門播放。

台中地檢署檢察長陳宏達說，最好的反賄選就是「查賄實績」，一件一件查出來定罪，這次該署就是以查賄的整個過程以實例來演繹，數年前某立委賄選案，該署從檢察長以下、主任及檢察官如何在獲得訊息後，四十小時內不眠不休，掌握關鍵證據，最後讓當事人定罪入監，還以當選無效的結果向民眾交代，這部片就是整個查賄過程改編而成。

查察賄選執行祕書謝志明主任說，他第一次也是唯一一次頒一千萬檢舉獎金給檢舉人，就是此案，成功的打擊賄選行為，展現法務部查賄的用心與決心。

謝志明說此片由張凱傑檢察官擔任導演，並參與編劇及後製工作，他只有三點期許給張檢，要具正確性不能拍成連續劇「霹靂火」，要具可看性不能拍成「莒光園地」，要具教育性，適當把檢舉電話、保密檢舉人、檢舉獎金等資訊放進影片。

而張導演也把有專案檢察官要結婚了也被叫出來辦案，專案小組利用深夜召集人馬、凌晨勤前教育等，檢警辛苦的一面也拍進去，是一部超出他預期的影片。

中檢查察賄選執行祕書謝志明主任、在反賄選影片首映會致詞。（記者楊政郡攝）

中檢查察賄選執行祕書謝志明主任、在反賄選影片首映會致詞。（記者楊政郡攝）

反賄選影片播放。（記者楊政郡攝）

反賄選影片播放。（記者楊政郡攝）

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