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男女網友相約汽旅 她醉喊「不要」他充血硬上

玉潔不勝酒力，旺來卻一發不可收拾，強行親吻及性侵得逞。（情境照）

玉潔不勝酒力，旺來卻一發不可收拾，強行親吻及性侵得逞。（情境照）

2019-11-22 06:10:01

〔記者楊政郡／台中報導〕已成年兩男女網友相約到「愛之船」汽車旅館，飲酒、唱歌一整夜，玉潔（化名）不勝酒力睡了，旺來（化名）在酒精催促下性慾漸高，伸手滑進玉潔內褲撫摸，再將褲子脫下，玉潔半醒間說「不要」，又手推、腳踢來拒絕，但力氣軟弱，反成一種挑逗性刺激，旺來一發不可收拾，強行親吻及性侵得逞，後來賠償認錯，玉潔也原諒他，台中地院判旺來1年8月，緩刑4年，附帶捐款給公庫5萬元。

台中地院判決書指出，旺來與玉潔是網友關係，今年6月16日凌晨約到中市「愛之船」汽車旅館房間內唱歌、喝酒、聊天。相談甚歡直到凌晨4、5點，玉潔因不勝酒力，慢慢陷入夢鄉，直接就在床上睡了。

但乾材烈火，又在酒精助長下，旺來看慵懶美女玉體近在眼前，已爛醉毫無抵抗能力，一手滑進內褲愛撫還不過癮，扣子解下把內外褲一併脫下，玉潔半醒之間察覺有異，嘴巴說「不要」，又以手推、腳踢來抵抗，但語調帶著嬌羞，動作軟弱無力，更讓旺來誤解是「欲拒還迎」，更提升犯意，強行親嘴且性侵得逞。

玉潔當場報警處理，旺來在警訊及檢訊中均坦承犯行。

法官認為，旺來趁玉潔酒後昏睡不知抗拒，企圖撫摸陰部猥褻，玉潔醒來試圖反抗，以肢體及言詞抗拒，但旺來憑藉男性優勢體力，進一步性侵得逞，從猥褻提升為強制性交。

審酌被告坦承犯行，因一時無法克制性衝動而犯案，手段未見暴力，尚屬平和，相較於攜帶兇器、使用暴力的強制性犯罪，罪行較輕微，且犯後已與玉潔達成和解，玉潔表明不追究被告刑事責任，且同意給予緩刑自新機會，依妨害性自主判處1年8月，緩刑4年，附帶捐款給公庫5萬元，緩刑期間交付保護管束，以學習尊重他人身體自主權。

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