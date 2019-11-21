竊賊入侵願給10萬做愛 得知對方已60...默默離開

吳男闖民宅性侵被拒，竟願付10萬做愛，被高雄高分院判刑。 （記者鮑建信攝）

2019-11-21 21:42:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕22歲吳姓男子凌晨侵入民宅，見女子熟睡涉嫌強行親吻被咬傷嘴巴後，竟說願付10萬元做愛，不料聽到對方說已60餘歲，頓時傻眼默默離開，也未竊取財物。

案經高雄高分院審結，依竊盜未遂罪，判處吳男徒刑八月，另犯強制性交未遂罪，處徒刑二年，併執行刑二年六月，可上訴。

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據了解，今年2月28日凌晨0時，吳嫌前往高雄市同盟路梁姓友人住處，借用四樓房間休息，並在凌晨一點多，自陽台攀爬至隔壁鄰居4 樓陽台後，涉嫌闖入屋內，四處探看有無可竊取財物，並打算得逞後自原路回去。

吳嫌從4樓下到一樓，發現被害人在房內熟睡，認為有機可乘，趨前以臉部貼近她臉部欲親吻時，對方頓時驚醒，質問「你要幹什麼？」，吳嫌出手摀住其嘴巴，另一手壓住蓋著棉被的被害人肩膀，並恫稱「不要叫，再叫就殺死 妳，我知道妳家沒有人，只有妳1個」。

吳嫌涉嫌伸手撫摸她胸部，並試圖多次親吻，反被咬傷嘴巴、手指，抵抗、掙扎當中，雙雙跌落床下，被害人因脖子被挾掐住，幾近窒息時，妥協不再呼救，吳嫌始鬆手，並說，「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等語。不料，當他聽到被害人說自己60餘歲，瞬間性慾全消，並自行開門離去，返回梁姓友人住處，亦未得財物。

被害人隨後跟睡在三樓的丈夫說並報警，三民一分局幹員於凌晨二點多，在梁住處逮捕吳嫌，依妨害性自主等罪移送法辦。

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