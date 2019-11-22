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竊賊想性侵婦 喊價10萬╱聽到她已60歲 驚愕開溜

高雄高分院依竊盜未遂及強制性交未遂罪，判處將吳男合併執行刑2年6月，可上訴。（資料照）

高雄高分院依竊盜未遂及強制性交未遂罪，判處將吳男合併執行刑2年6月，可上訴。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

2罪合判2年6月

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市22歲吳姓男子凌晨翻牆侵入民宅，見女子熟睡竟然猥褻對方，隨後說願付10萬元做愛，不料聽到對方說「我已經60多歲了」頓時傻眼，未竊取財物就離開，事後落網。高雄高分院依竊盜未遂及強制性交未遂罪，判處將他合併執行刑2年6月，可上訴。

據了解，今年2月28日凌晨，吳男前往梁姓友人住處休息，凌晨一點多，自陽台攀爬至隔壁4樓陽台後，闖入屋內行竊。

強吻被咬 怒掐婦頸

吳男發現被害人在房內熟睡，趨前欲親吻時，對方驚醒，質問「你要幹什麼？」吳出手摀住其嘴巴，另一手壓住蓋著棉被的被害人肩膀，恫稱「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳一個」。

吳男接著猥褻被害人及試圖強吻，反被對方咬傷，激烈抵抗時2人均跌落床下，被害人因脖子被掐住，一度幾乎窒息，妥協不再呼救，吳始鬆手，表示：「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等語。被害人此時告知吳男，她已經60多歲。吳聽後一臉驚愕，迅速開門離去。

被害人隨後報警，警方不久在梁男住處逮捕吳男，依妨害性自主等罪移送法辦。

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