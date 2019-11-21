Uber提升安全性 將開始紀錄「行車對話」

優步（Uber）在全球超過70個國家提供乘車服務，但近期卻頻傳「暴力事件」，除了有司機攻擊、性侵乘客外，在允許現金支付的地區，還驚傳有司機遭到搶劫及攻擊。（路透）

2019-11-21 22:38:22

〔即時新聞／綜合報導〕優步（Uber）在全球超過70個國家提供乘車服務，但近期卻頻傳「暴力事件」，除了有司機攻擊、性侵乘客外，在允許現金支付的地區，還驚傳有司機遭到搶劫及攻擊。但優步公司招聘司機時，並未充分調查對方是否有前科，加上車內證據不足，無法提供受害者有利證據；對此，該公司已推出「安全功能」，並將於12月開始，在墨西哥和巴西開始紀錄「行車對話」。

綜合外媒報導，優步公司總部位於美國舊金山（San Francisco），目前已在全球超過70個國家、500個城市提供服務，在安全問題上仍有隱憂，司機攻擊、性侵乘客事件頻傳；因此，優步將從12月開始，墨西哥和巴西將推出「紀錄行車對話」功能，提升安全性。

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「紀錄行車對話」功能啟用後，乘客能選擇記錄「所有行程」或「所選行程」，但乘客和司機都無法取得錄音檔，優步會將這些錄音檔進行加密，消除用戶們的隱私顧慮；若想回報行程遇到的狀況，用戶可以在行程後主動將錄音檔傳送給優步，12月在巴西和墨西哥的城市進行測試後，優步希望將此項技術在所有市場上推出。

9月時，有多名婦女向優步的競爭對手「Lyft」，表達對優步公司處理性侵案件方式的不滿，不僅如此，優步還被控「招聘過程和背景調查不充分」，因傳統的計程車公司會在僱用駕駛員前透過指紋檢測，確認他們有無前科，但他們在雇用司機時，並無此項措施。

除了優步乘客受到攻擊外，也有優步司機受害，由於在巴西和墨西哥地區允許現金支付，因「搶劫」引發多起暴力襲及案件；為了提供更安全的服務，優步已上（10）月推出「安全功能」，乘客能從應用程式中直接向警方報案，且能同時向警方傳送車輛描述、車牌號碼、當前位置以及目的地。

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