11/21 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-21 22:58:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日晚間開獎的第108000093期威力彩、第108000279期今彩539與第108000279期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000093期威力彩中獎號碼為「03、05、20、26、31、37，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共158注中獎，每注可得4000元；陸獎共1247注中獎，每注可得800元；柒獎共2118注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1567注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6506注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5221注中獎，每注可得100元。

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第108000093期38樂合彩中獎號碼為「03、05、20、26、31、37」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共193注中獎，每注可得5750元；二合共2333注中獎，每注可得750元。

第108000279期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、08、09、10、12、13、16、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共212注中獎，每注可得500元；肆獎共2365注中獎，每注可得100元。

第108000279期今彩539中獎號碼為「01、03、15、26、39」，頭獎摃龜；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共5453注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8361注中獎，每注可得50元。

第108000279期39樂合彩中獎號碼為「01、03、15、26、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6714注中獎，每注可得1125元。

第108000279期3星彩中獎號碼為「067」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000279期4星彩中獎號碼為「2160」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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