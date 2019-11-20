11/20 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-20 22:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月20日）開獎的第108000278期今彩539、第108000278期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000278期雙贏彩中獎號碼為「02、03、07、09、11、12、14、15、18、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共206注中獎，每注可得500元；肆獎共2484注中獎，每注可得100元。

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第108000278期今彩539中獎號碼為「01、04、22、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6743注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2781注中獎，每注可得50元。

第108000278期39樂合彩中獎號碼為「01、04、22、32、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8251注中獎，每注可得1125元。

第108000278期3星彩中獎號碼為「970」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000278期4星彩中獎號碼為「2363」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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